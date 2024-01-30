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Sivas buz kesti, termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi

İHA İHA
30.01.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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Termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Sivas’ta göller dondu, bu sarkıtları oluştu.

Sivas buz kesti, termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi

Türkiye’nin en soğuk illerinde biri olan Sivas’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kentte termometreler sabah saatlerinde eksi 13 dereceyi gösterdi. Adeta buz kesen kentte, göller dondu, araç camları buz tuttu. Tarihi kent meydanında bulunan Şifahiye medresesinde dev buz sarkıtı oluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan göl ise kısmen dondu.

“BURADA FELAKET BİR SOĞUK VAR”

Havanın soğuk olduğunu belirten Osman Karatepe,” Sivas şu anda fazla derecede soğuk. Ben hastaneden çarşıya yürümeye başladım ve çok fazla üşüdüm. Sivas’ta güneş olmasına rağmen montta giysem de bir fayda etmiyor. Burada felaket bir soğuk var” diye konuştu.

“BAZI YERLERDE BUZ SARKIKLARI OLUŞMUŞTU”

Kenttin bazı noktalarında buz sarkıtlarının oluştuğunu belirten Vedat Yıldız, ”Sivas’ta soğuğu iliklerime kadar hissediyorum. Havada güneş olmasına rağmen ısıtmıyor. Mevsimler değişti eskisi kadar soğuk olmuyor. Bazı yerlerde buz sarkıkları oluşmuştu” dedi.

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