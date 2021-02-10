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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 47 yaşında

10.02.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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1974 yılında kurulan ve birçok başarıya imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin kuruluşunun 47’nci yıl dönümü kutlandıKurulduğu yıldan bu yana çeşitli alanlarda önemli çalışmalara imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin 47’nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle kutlama programı düzenlendi.

1974 yılında kurulan ve birçok başarıya imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin kuruluşunun 47’nci yıl dönümü kutlandı
Kurulduğu yıldan bu yana çeşitli alanlarda önemli çalışmalara imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin 47’nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle kutlama programı düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda düzenlenen kuruluş yıl dönümü programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, il protokolü, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım gösterdi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi (CÜFA) tarafından hazırlanan tanıtım filmiyle devam etti. Programda Cumhuriyet Üniversitesi’nin ilk öğrencilerinin öğrencilik yıllarına dair anılarını anlattıkları video izlendi.
“Hem bilim üretiyor, hem istihdam sağlıyor’’
Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Üniversitemiz ülkemizin 13. üniversitesi olarak kuruldu. Tabii ki o dönemki konjonktür bakımından da büyük bir başarı. Bu yıl da kuruluşun 47. seneidevriyesi. Cumhuriyet kenti Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesinin kurulması, ismiyle müsemma olması da oldukça anlamlı. 50 binin üzerinde öğrenci, 2 bin akademisyen ve diğer çalışanlarla birlikte 5 bine yakın çalışan. Tabii hem bilim üretiyor, hem istihdam sağlıyor, hem de sosyal etkileşimle de şehre bir değer katıyor. 2 bine yakın uluslararası öğrencimiz de var. Böylece yüzünü dışarıya çevirmiş, dışarıdan da öğrenci alan devasa bir üniversite var” dedi.
“Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’
Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise açıklamasında, üniversiteye katkı sunabilmek için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Geçtiğimiz 47 yıl içerisinde üniversitemizde köklü değişimler oldu. Her yeni yönetim üniversitemize değişik alanlarda ciddi katkılar sağladı. Bizler de bu katkıları artırarak bu hizmetleri devam ettirme gayreti içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yapılan her yatırım, harcanan her kuruş bilime, bilim insanlarımıza, öğrencilerimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlamıştır. Gelişimi her alanda sürdürebilmenin çabası içerisinde olacağız. Bu gayret, çaba ve çalışmaların nişanesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden atanmış bulunmaktayım. Bu vesile ile kendilerine teşekkür ederken görevi en iyi şekilde yürütebilmek ve köklü üniversitemize katkı sunabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Milli ve manevi değerlerimizden ödün vermeden çağın dinamikleri ve bilimsel bilgiyi özümsemiş yeni nesiller bizden aldıkları bayrağı daha da taşıyacaklardır. Bu vesile ile katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum, nice 47 yıllar diliyorum” şeklinde konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel Hizmet Ödülleri törenine geçildi.

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