YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıttı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıttı

20.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıttı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) tarafından çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıtımı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi serasında düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Merkez tarafından 16 dekar alanda üretilen yerli zeron buğdayının dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Söz konusu tohumu ekmeyi düşünen 20 çiftçi seçtiklerini ve her birine 5 dekar alana ekilmek üzere 100'er kilogram elenmiş ve ilaçlanmış zeron buğdayı dağıttıklarını aktaran Yıldız, "Sivas Organik Tarım AŞ tarafından üretilen gübreyi bu yıl seralarımızda kullandık. Domates, kabak, patates, patlıcan, yeşil biber, kapya biber, buğday ve bamya üretiminde verimimizi üst sıralara taşıdık." ifadesini kullandı.

Daha sonra çiftçilere tohumluk buğday dağıtıldı, katılımcılar üniversite seralarını gezdi.

Törene Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, serada görevli akademik ve idari personel ile çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi yapıyorSivas'ta kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi yapıyor
Mark Eliyahu, 28 Eylül'de Üsküdar'da konser verecekMark Eliyahu, 28 Eylül'de Üsküdar'da konser verecek
GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:31
İkindi
15:58
Akşam
18:41
Yatsı
19:59
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.