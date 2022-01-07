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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 80 ülkeden 2 bin 600 öğrenciye eğitim veriliyor

07.01.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız: - "Bu rakamı 4 bine çıkartmayı hedefliyoruz"

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitelerinde 80 ülkeden 2 bin 600 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Yıldız, üniversitenin faaliyetleri hakkında gazetecilere bilgi vererek, her ilden öğrenciye kapılarını açan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin yabancı öğrencilere de ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yıldız, "Üniversitemizdeki yabancı öğrenci sayısında artış var. En son rakam 2 bin 600 civarındaydı, bu rakamı 4 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde yüzde 10 civarında yabancı öğrenci olmasını istiyoruz. Şu anda 80 ayrı ülkeden yabancı öğrencimiz var. Bu da hem şehrimiz hem de ülkemiz adına önemli. Türkiye şu anda Dünya'da yabancı öğrenci en fazla alan 5 ülkeden biri." dedi.

Yıldız, yeni yapılan Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi inşaatında çalışmalarının devam ettiğini, 2023 yılının eylül ayında açmayı planladıklarını ifade etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yüz yüze eğitime devam edeceklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılında Kovid-19'dan dolayı dönem başında biraz korkuyorduk, 'Acaba ne durumda oluruz?' diye. 20 Eylül'de eğitime başladık, şu ana kadar hiçbir sınıfı koronavirüsten dolayı kapatmadık. Sınıflardan vaka çıkıyor ama kapattığımız bir sınıf olmadı. Herhangi bir sıkıntı olmazsa Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığından okulları kapatmaya yönelik bir şey çıkmazsa ikinci dönem de yüz yüze eğitime devam etmeyi düşünüyoruz."

Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında da aşı çalışmalarının gecikmeli olarak devam ettiğini, Faz-1 çalışmalarının Sivas'ta yapılmasını düşündüklerini belirtti.

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