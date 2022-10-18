YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta 4 sahnede perdelerini açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta 4 sahnede perdelerini açacak

18.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta 4 sahnede perdelerini açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta 4 sahnede perdelerini açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta Sivas, Nevşehir, Niğde ve Aksaray'da 4 sahnede perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 tiyatro sezonunun 3. haftasında 3 ayrı oyunla 4 şehirde seyircilerini selamlayacak SDT, ilk olarak bugün Nevşehir'de "Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyunla seyircisiyle buluşacak.

SDT, söz konusu tiyatro oyununu 20 Ekim'de Niğde'de 22 Ekim'de ise Aksaray'da sahneleyecek.

Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise 19 Ekim Çarşamba günü dünya klasiklerinden "Peter Pan" adlı oyunla minik seyircisinin karşısına çıkacak SDT, 20-21 Ekim'de de "Kendime Kıyamam" isimli oyunla perdelerini açacak. "Peter Pan" isimli oyun ayrıca 22 Ekim'de yetişkinler için sahnelenecek.

SDT'nin Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'ndeki oyunların biletleri, www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor-Giresunspor maçının ardındanSivasspor-Giresunspor maçının ardından
Türkiye Sigorta Basketbol Süper LigiTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandıOyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
12:22
İkindi
15:26
Akşam
17:57
Yatsı
19:14
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Karısını bıçakladı! Cezaevine girince intihar etmeye çalıştı

Karısını bıçakladı! Cezaevine girince intihar etmeye çalıştı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.