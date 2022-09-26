Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Yapay Zeka" adlı oyunla açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2022-2023 tiyatro sezonunun ilk perdesini 6 Ekim'de "Yapay Zeka" adlı oyunla açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, geçen tiyatro sezonunda, sadece Atatürk Kültür Merkezi'nde 120 gösterimle 25 bin seyirciye perde açan SDT, 2022-2023 tiyatro sezonuna yepyeni bir oyunla başlamanın heyecanını yaşıyor.

Bülent Usta'nın kaleme aldığı "Yapay Zeka" isimli oyunu SDT, 6 Ekim Perşembe günü ilk kez seyircisiyle buluşturacak.

Mehmet Yıldız'ın yönettiği oyunun, biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edinilebilecek.

