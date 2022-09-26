YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Yapay Zeka" adlı oyunla açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Yapay Zeka" adlı oyunla açacak

26.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Yapay Zeka" adlı oyunla açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2022-2023 tiyatro sezonunun ilk perdesini 6 Ekim'de "Yapay Zeka" adlı oyunla açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, geçen tiyatro sezonunda, sadece Atatürk Kültür Merkezi'nde 120 gösterimle 25 bin seyirciye perde açan SDT, 2022-2023 tiyatro sezonuna yepyeni bir oyunla başlamanın heyecanını yaşıyor.

Bülent Usta'nın kaleme aldığı "Yapay Zeka" isimli oyunu SDT, 6 Ekim Perşembe günü ilk kez seyircisiyle buluşturacak.

Mehmet Yıldız'ın yönettiği oyunun, biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edinilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandıSivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı
İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldüİzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Konya'da taksiciyi bıçaklayıp aracını gasbeden zanlı yakalandıKonya'da taksiciyi bıçaklayıp aracını gasbeden zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas yapay zeka

Sivas Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:16
Öğle
12:28
İkindi
15:51
Akşam
18:31
Yatsı
19:49
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.