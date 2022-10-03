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Sivas Devlet Tiyatrosu "Yapay Zeka" adlı oyunu sahneleyecek

03.10.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Devlet Tiyatrosu "Yapay Zeka" adlı oyunu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu "Yapay Zeka" adlı oyunu sahneleyecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2022-2023 tiyatro sezonunun ilk perdesini 6 Ekim'de "Yapay Zeka" adlı oyunla açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Bülent Usta'nın kaleme aldığı, sanat yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün projesi olarak Türkiye'de ilk defa sergilenecek olan bilim kurgu tiyatro oyunu özelliğine sahip "Yapay Zeka", Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Mehmet Yıldız'ın yaptığı oyunda tiyatro sanatçıları Burak Fındıkçı, Canan Koyuncu, Serkan Yanar, Belgin Ünlü, Çağla Nefesoğlu Kesiç, Semiha Gürlevük ve Eşref Genç rol alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündüz, yeni sezonda Türkiye'de ilk defa gerçekleştirecekleri projeyle yapay zeka konusunu tiyatroya taşıdıklarını belirtti.

Yapay zeka konusundaki gelişmelerle çok farklı bir noktaya adım adım ilerlendiğini aktaran Gündüz, "Bu oyunu sahnelemeyle geleceğimizde neler olabileceği ya da insanlığın teknolojik olarak nereye gittiğiyle ilgili en azından bir fikrimiz oluşacağını düşünüyoruz. Anlatı itibariyle yapay zekayı sorgulayan, teknolojinin bağımlılıklarıyla da ilgili yapay zekanın bizi nasıl etkilediğini anlamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Mehmet Yıldız ise ışıkla, dekorla ve oyunculuk performanslarıyla çok farklı görsel efektler kullanılan bir oyunu tiyatroseverlerle buluşturacaklarını belirtti.

Sivas Devlet Tiyatrosu

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