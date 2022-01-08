Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü geçen yıl 953 bin lira ciro elde etti

SİVAS (AA) - Sivas Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, meslek sahibi yaptığı kursiyerlerinin öğrenirken kar elde etmelerine de imkan sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas HEM, medikal tekstil ürünleri, maske, halı, dondurulmuş yiyecek ve pasta üretimiyle 2021 yılında 953 bin lira ciro elde etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bazı ürünlerin tedarikini sağlayan HEM, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ihtiyacı olan medikal tekstil ürünlerini de üretiyor. Hastane, bu yıl için de ürünlerini temin için HEM'le anlaşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas HEM Müdürü Ramazan Baker, döner sermaye işletmesi kapsamında üretilen ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmının kursiyerlere ödendiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da meslek liselerinin eğitim temelli üretimle ülke ekonomisine ve üretime önemli katkı sağladığını, Halk Eğitim merkezlerinin de toplumun tüm kesimlerini bu sürece dahil ederek önemli başarıya imza attığını belirtti.

Sivas'ta meslek liselerinin 2020 yılında 3 milyon 522 bin 422 lira, 2021'de ise 9 milyon 863 bin 529 liralık ciro elde ettiğini aktaran Aslan, "Meslek liselerimiz ülkemizin hem kalkınmasına hem de üretimine önemli katkı sağlıyor. Sivas HEM de kurs ve üretim faaliyetleri ile bu sürecin içerisinde yer alıyor. Örgün eğitimin dışında, birçok vatandaşımız kurslara katılarak hem meslek sahibi oluyor hem üretiyor hem de kazanç elde ediyor. " ifadelerini kullandı.

