YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü geçen yıl 953 bin lira ciro elde etti

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü geçen yıl 953 bin lira ciro elde etti

08.01.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü geçen yıl 953 bin lira ciro elde etti

SİVAS (AA) - Sivas Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, meslek sahibi yaptığı kursiyerlerinin öğrenirken kar elde etmelerine de imkan sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas HEM, medikal tekstil ürünleri, maske, halı, dondurulmuş yiyecek ve pasta üretimiyle 2021 yılında 953 bin lira ciro elde etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bazı ürünlerin tedarikini sağlayan HEM, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ihtiyacı olan medikal tekstil ürünlerini de üretiyor. Hastane, bu yıl için de ürünlerini temin için HEM'le anlaşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas HEM Müdürü Ramazan Baker, döner sermaye işletmesi kapsamında üretilen ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmının kursiyerlere ödendiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da meslek liselerinin eğitim temelli üretimle ülke ekonomisine ve üretime önemli katkı sağladığını, Halk Eğitim merkezlerinin de toplumun tüm kesimlerini bu sürece dahil ederek önemli başarıya imza attığını belirtti.

Sivas'ta meslek liselerinin 2020 yılında 3 milyon 522 bin 422 lira, 2021'de ise 9 milyon 863 bin 529 liralık ciro elde ettiğini aktaran Aslan, "Meslek liselerimiz ülkemizin hem kalkınmasına hem de üretimine önemli katkı sağlıyor. Sivas HEM de kurs ve üretim faaliyetleri ile bu sürecin içerisinde yer alıyor. Örgün eğitimin dışında, birçok vatandaşımız kurslara katılarak hem meslek sahibi oluyor hem üretiyor hem de kazanç elde ediyor. " ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 8 Ocak Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:43
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Sivas Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Aydoğan Eczanesi
Merkez
Ersin Eczanesi
Merkez
Tuğut Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Aydoğan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.