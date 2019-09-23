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Sivas katmeri coğrafi işaret alarak tescillendi! Sivas katmeri tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 23.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

Sivas yöresine özgü lezzet taşıyan Sivas katmeri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. Yöresel lezzetlerimizden biri olan Sivas katmeri tarifini sizler için kalorisiyle paylaşıyoruz, buyursunlar.

Sivas katmeri coğrafi işaret alarak tescillendi! Sivas katmeri tarifi

Sivas yöresine özgü lezzet taşıyan Sivas katmeri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Sivas yöresine özgü nitelikte olan ‘Sivas Katmerinin’ tescillenmesi için geçtiğimiz yıllarda çalışma başlatmıştı. STSO, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvurunun ardından yapılan çalışmalar ile ‘Sivas Katmeri’ coğrafi işaret alarak tescillendi. STSO Başkanı Mustafa Eken, yapılan basın toplantısı ile Sivas katmerinin tescillendiğini duyurdu.

SİVASIN KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN ONLARCA LEZZETİ VAR

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STSO Başkanı Mustafa Eken, "Ülkemizde birçok ilimizin farklı tat ve lezzetlerde katmer bulunuyor. Sivas katmerimizin ise bu çeşitlerden farklı olması ve yöremize özgü olması nedeniyle Coğrafi Tescil ve Markalaştırılması için girişimler başlatılmıştı. Sivas köftemizin ardından ticaret ve sanayi odamızın yaptığı başvuru kabul edildi. Katmerimiz Türk Patent Enstitüsü tarafından Sivas Katmeri olarak tescillendi. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’nin ortasında yer alan ve tarım, hayvancılık şehri olan, Sivasımızın kendine özgü olan, keşfedilmeyi bekleyen onlarca ürünü vardır. Zengin mutfağı ile gastronomi alanında da Türkiye’nin en önemli illeri arasında yer almaktadır. Sivas’ı tüm yönleri ile tanıtmamız gerekiyor, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak kültürümüzün yöresel yemekleri olan ve lezzetinin korunup tanıtılması için önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

SİVAS KATMERİ TARİFİ

Bir su bardağı ılık süt
Bir su bardağı ılık su
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı kuru maya
Tuz
5 su bardağı un

Aralarına sürmek için:
200 gram tereyağı
Bir fincan sıvı yağ

Üzeri için:
Bir adet yumurta sarısı
Bir yemek kaşığı yoğurt

SİVAS KATMERİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine ılık süt, ılık su ve bir yemek kaşığı kuru maya koyun ve maya eriyene kadar karıştırın.

Ardından üzerine sıvı yağ, tuz ve unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına gelmeli. Kıvama gelen hamurun üzerini örtün ve mayalanması için yarım saat bekletin.

Arasına sürmek için kullanılacak tereyağı, bir tava içerisinde eritin. Eriyen yağa sıvı yağı da ilave edip ocaktan alın.

Mayaladığınız hamuru 4 eşit parçaya ayırın. iki bezeyi kalın bir yufka şeklinde açın ve üzerini yağlayarak bir kenarda bekletin.

Yufkanın bir tanesini yağlı yüzeyinin üzerine katlayın. Katlanan üst yüzeyi tekrar yağlayın. Böylelikle kare bir hamur hazırlamış olacaksınız.

Hazırladığınız kare hamuru yağlanmış ve orta kalınlıkta açılmış hamurun üzerine koyun ve koyduğunuz hamur içte kalacak şekilde büyük yufkayı üzerine katlayın.

Diğer iki bezeyi de aynı işlemlerden geçirin. Unladığınız tezgahta katlanan hamurları ince olacak şekilde açın.

Açtığınız hamurun üzerine bıçakla hafif bir şekilde çizikler atın. Hamuru tepsinin içine alın. Hamurların üzerşne yoğurt ve yumurta sarısını karıştırıp sürün. Üzeri kızarana kadar 185 derece fırında pişirin.

SİVAS KATMERİ KALORİSİ

Oldukça yağlı bir hamur işidir. Bir porsiyonu yaklaşık olarak 503 kaloridir. Tüketirken miktar kontrolü yapılması önemlidir.

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