"Sivas müziği" için "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru yapılacak

SİVAS (AA) - Sivas müziği için "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuruda bulunulacağı bildirildi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ın tarih boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bu noktada farklı kültürlerden beslenerek oluşan geleneksel müziğin, Sivas'ın her zaman en önemli alanlarından biri olduğunu vurgulayan Bilgin, "Yakın zamanda UNESCO Somut Olmayan Kültür Miras Listesine giren aşıklık geleneğinin yanı sıra Sivas türküleri, halayları, geleneksel enstrüman yapımcılığı ve yaygın icra teknikleri, Veyseller, Muzaffer Sarısözenler ve nicesi, Sivas'taki köklü müzik geleneğinin en belirgin yansımalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kültürün en önemli yapı taşlarından olan müziği, kentin yerel kalkınma stratejilerinden biri haline getirerek, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında başvuru yapmaya karar verdiklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, bu kıymetli değeri gelecek nesillere aktarabilmek, şehrimizin uluslararası mecrada görünürlüğü ve tanınırlığını artırmak, müzik yoluyla toplumdaki dezavantajlı gruplara imkanlar yaratabilmek, uluslararası iş birlikleri ve hareketlilikler vasıtasıyla müzikal değerlerimizin bilinirliğini artırarak şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabilmek olmuştur. Bununla birlikte, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum arasındaki bağın güçlendirilmesi hedeflerin arasında olmuştur. Tüm dünyada belediyeler üzerinde gerçekleştirilen adaylık süreci ve rekabetçi uluslararası hazırlık 2021 yılında Sivas Belediye Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecektir. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), üniversitelerimiz ve alanında uzman kurum ve sivil toplum örgütlerinden teknik olarak destek almayı planlamaktayız. Süreçteki en önemli önceliğimiz katılımcılığı her zaman en üst seviyede tutmak olacaktır."