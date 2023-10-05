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Sivas soğuğuna kavuştu, hava sıcaklığı 1 dereceye düştü

05.10.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta termometreler sabah saatlerinde 1 dereceyi gösterdi.

Sivas soğuğuna kavuştu, hava sıcaklığı 1 dereceye düştü

Kışın hava sıcaklığının eksi 30 derecelere kadar düştüğü Sivas’ta soğuk havalar etkili olmaya başladı. Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Sivas’ta güneşli havaya rağmen termometreler sabah saatlerinde 1 dereceyi gösterdi. Sivas’ta yaşayan vatandaşlar kışlıkları dolaplarından çıkardı. Vatandaşlar havanın oldukça soğuk olduğunu dile getirdi.

“GÜNEŞ VAR AMA HAVA GERÇEKTEN ÇOK SOĞUK”

Şifa Nur Şimşek, güneş olmasına rağmen havanın ciddi derecede soğuk olduğundan bahsederek, “Güneş var ama hava gerçekten çok soğuk. Güneşten dolayı sıcak görünüyor ama gerçekten çok soğuk. Sivas özüne dönmeye başladı, geceleri ayrı üşüyoruz gündüzleri ayrı. Sabahları montla çıkıyoruz öğle saatlerinde hava ısınıyor.

“ADANA’DA ŞUAN TİŞÖRTLE GEZİYORUZ”

Adana’dan Sivas’a gelen Ferhat Yiğit, Adana’da hala tişört ile gezdiklerinden bahsederek, "Ben Adana’dan geldim, Adana’da şuan tişörtle geziyoruz ama ben Sivas’a gelir gelmez ceketimi giymeye başladım, altına da kazak giydim. Sivas Adana’ya göre baya soğuk” diye konuştu.

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Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 5 Ekim Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:24
Öğle
12:26
İkindi
15:41
Akşam
18:17
Yatsı
19:34

Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Perşembe

Öykü eczanesi
Merkez
Gökhan eczanesi
Merkez
Bahar eczanesi
Merkez
Umut sifa eczanesi
Hafik
Sifa eczanesi
Gurun
Duman eczanesi
Merkez
Keskin eczanesi
Imranli
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