Sivas'ta son dakika operasyon haberi! 'Efsanevi madde' ele geçirildi

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada il merkezinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi.

Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE ÜRETİLDİ

Dünya çapında 'efsanevi madde' olarak ünlenen kırmızı civa, ilk olarak 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nde üretildi. Nötron bombasında tetikleyici olarak kullanılan kırmızı civanın aynı zamanda cinsel gücü arttırmada ve saç çıkarmada kullanıldığı biliniyor.

HİTLER'İN GİZLİ SİLAHI

Bir başka kabul gören görüşe göre ise ‘kırmızı cıva’ zamanında Hitler tarafından gizli bir silah olarak icat edilmiş ve Almanlar onu televizyon tüplerine saklamıştı.

(DHA)



