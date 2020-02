Sivas Tarım Platformu toplandı

Sivas Tarım Platformu üyeleri Şubat ayı toplantısını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve platform üyeleri katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız’ın sunumuyla başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin “Tarım Platformuna ilk kez katılıyorum. Daha önce toplantıya katılmasak da milletvekilliği dönemimizde faydalı çalışmalar yaptığını müşahede ediyorduk. Sektörün tüm paydaşları burada. Ziraat Bankası’nın burada olması da çok anlamlı. Üniversitemiz burada. Uygulayıcılar, birlikler, odalar burada. Buradan çıkacak sonuçlar da ortak aklın ürünü olduğu için uygulanabilir projeler ortaya çıkarıyor, sahada karşılığı olan projeler ortaya çıkarıyor. Bizler de Sivas Belediyesi olarak klasik belediyecilik anlayışının dışında üretime, istihdama, ülke ekonomisine katkı sağlayacak her projenin yanında olduğumuz gibi bu platformun oluşturacağı her projenin de destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Tarımı çok önemsiyorum”

Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan ise ekonomik ve sosyal refahın tek yolunun üretimden geçtiğinin bilincinde olduklarını ifade ederek “Özellikle tarım alanında yapılan üretimin kırsal ve kent arasındaki dengeli demografik dağılıma büyük katkı sunduğu açık. 1 milyon hektarın üzerinde toplam tarım arazisi ile hepimiz biliyoruz ki Sivas tarım alanında çok büyük bir potansiyele sahip. Uzun süredir bu potansiyelin daha verimli değerlendirilmesine yönelik ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Biliyorsunuz bu çalışmaların daha verimli yürütülebilmesi adına SİVTAŞ şirketini kurduk. Milli Mücadelemizin 100. yılı olan 2023’e ‘100. Yılda 100 Üretim ve İstihdam Kapısı’ hedefiyle 29 Ekim’de iki fabrikamızın temelini attık. Herhangi bir aksilik olmazsa Yem Fabrikamızın açılışını inşallah 4 Eylül’de yapacağız. Tarımı çok önemsiyorum ve her fırsatta dile getiriyorum. Sektördeki tüm paydaşların bir araya gelerek toplandığı platform sayesinde verimli bir yıl geçirdik. Bu ve buna benzer toplantılar ile yakın zamanda Sivas’ta tarımın hak ettiği yeri bulacağına inanıyoruz. Belediyemiz ile İl Özel İdaremizle Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Vali Ayhan’ın konuşmasının ardından Ziraat Bankası Bölge Başkanı Dr. Serdar Bulut, zirai krediler hakkında üyeleri bilgilendirdi.