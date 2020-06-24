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Sivas Valiliğinden yöresel şive ile maske uyarısı

SİVAS HABERLERİ  | 24.06.2020 16:15 | Son Güncelleme

Sivas Valiliğinden yöresel şive ile maske uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşları maske takmaları konusunda, yöresel şive kullanarak uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu iller arasında yer alan Sivas'ta, valiliğin yöresel şive ile sosyal medya hesabından yer alan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Unutmayalım, koronavirüs ile verdiğimiz mücadelede en büyük güç, aldığımız tedbirler ve tedbirlere uygun davranışlarımız. Lütfen, maske kullanalım ama doğru kullanalım. Demedi demeyin, yuğardaki 'sıracalı' gibi maske tağarsanız garartıız kaybolur. Sonra 900 lira ceza kesilince sohranmayın, soyha maskeyi takın. Amaa sondaaki gibi takın, irezil olmayın. Maske tak, malamat olma."

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