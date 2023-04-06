Sivas ve Kayseri'de İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki

Derneklerin üyeleri, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmesini ve buradaki kişileri copla darbetmesini protesto etmek için tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Sivas Şubesi Başkanı Emre Altun, Mescid-i Aksa'nın, çevresi mübarek kılınan kutlu bir mekan olduğunu belirterek, "Mescid-i Aksa ümmetin göz bebeğidir. Mescid-i Aksa uluslararası camiada meşruiyeti olan ve devlet olarak tanınan fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla, entrikalarıyla işgal altındadır. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Mescid- Aksa da Kudüs de Filistin de tüm ümmetin meselesidir." dedi.

Müslüman devletlerin İsrail'in işgaline karşı somut adımlar atması gerektiğini söyleyen Altun, "Ey Müslüman Devletler, Ey Müslüman yöneticiler size çağrımızdır. Emperyalizm ve siyonist İsrail ile olan bağlarınızı derhal kesin." diye konuştu.

Kayseri'de Bürüngüz Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar da İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çağrıcı, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında, Kudüs'ün işgal altında olmasının sadece Araplar ile İsrail arasındaki bir mesele olmadığını söyledi.

Mescid-i Aksa'nın 1948 yılından beri İsrail'in işgali altına olduğunu belirten Çağrıcı, şunları kaydetti:

"Mesid-i Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir. Filistin'e, İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegane sebebidir. Evet, terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır ancak bize düşen daha somut adımlar atmaktır. Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır."



