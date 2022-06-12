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Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

12.06.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."

Bu arada ilçenin bazı bölgelerinde yoğun yağış sonrası sel oluştu.

Sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

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