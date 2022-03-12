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Sivas'ın gölleri "balık adamları" cezbediyor

12.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürün ilçesinde "doğal akvaryum"u andıran Gökpınar Gölü ile kış aylarında yüzeyi buzla kaplanan Zara ilçesindeki Tödürge Gölü, kurtarma ekipleri ve su altı sporuyla uğraşan balık adamların dikkatini çekiyor - Ankara İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekip amiri Mesut Bozkurt: - "Sivas'ın göllerinde bedenimizi ve tüm malzemelerimizi denedik. Arama kurtarma dalgıçları olarak su seçme şansımız yok, her mevsimde, her su ikliminde çalışacak şekilde bedenen ve malzeme olarak hazır olmak durumundayız"

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum"u andıran Gökpınar Gölü irtifa dalış merkezi olma yolunda ilerlerken, Zara ilçesindeki Tödürge Gölü ise eğitim amaçlı buz altı dalışı gerçekleştiren kurtarma ekiplerinin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçesine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andırıyor.

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan turkuaz rengi gölde, su altı sporlarıyla uğraşanlar irtifa dalışı yapıyor.

Tödürge Gölü ise arama kurtarma ekiplerinin eğitim amacıyla buz altı dalışı gerçekleştirdiği göller arasında yer alıyor. Balık adamlar, yaşanabilecek kazalara karşı eğitim amacıyla gölde buz altı dalışı gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekibi, Tödürge Gölü'nde eğitim amaçlı buz altı dalışı yaptı. Dalgıçlar, buzla kaplı gölde açtıkları delikten suya girerek tüplü dalış gerçekleştirdi.

- "Sivas'ın göllerinde bedenimizi ve tüm malzemelerimizi denedik"

Ekip amiri Mesut Bozkurt, AA muhabirine, Tödürge Gölü'nün Türkiye'de buz altı dalışı yapılacak nadir yerlerden olduğunu söyledi.

Buz altı dalış eğitimi gerçekleştirdiklerini belirten Bozkurt, "Sivas'ta 4 günlük program yaptık. Gürün Gökpınar Gölü'nde 2 günlük irtifa dalışı gerçekleştirdik. Tödürge Gölü'nde de buz altı dalışları yaptık." dedi.

Sivas'ın bu iki gölünün su altı dalışları için önemli merkezler olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Sivas'ın göllerinde bedenimizi ve tüm malzemelerimizi denedik. Arama kurtarma dalgıçları olarak su seçme şansımız yok, her mevsimde, her su ikliminde çalışacak şekilde bedenen ve malzeme olarak hazır olmak durumundayız. Bunları burada test ettik. Buz altı dalışının ayrı bir tecrübesi, ayrı kriterleri var, bunları gerçekleştirmek amacıyla buraya geldik." diye konuştu.

- "Beklentilerimizden çok iyiydi"

Tödürge ve Gökpınar göllerinin beklentilerinin çok üzerinde deneyim sunduğunu dile getiren Bozkurt, "Tödürge Gölü buz altı dalışları için ideal bir bölge. Su altını seven camia, özellikle tecrübeli dalıcılar için kesinlikle gelinip görülmesine değer bir yer. 11 kişilik ekiple geldik, 6'sı uzman dalıcı. İşe yeni alınan 5 arkadaşımızı da yetiştirmek amacıyla buraya geldik. Yeni personelimizi hem soğuk su, hem irtifa dalışı hem de buz altı dalışları için eğittik." değerlendirmesinde bulundu.

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