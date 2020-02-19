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Sivas’ın hayvan varlığı arttı

SİVAS HABERLERİ  | 19.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Sivas’ta 2019 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistikleri açıklandı.

Sivas’ta 2019 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistikleri açıklandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre kentte 2019 yılında hayvan varlığı bir önceki yıla göre artış gösterdi.
Sivas’ta 2018 yılında 358 bin 182 adet olan büyükbaş hayvan varlığı 2019 yılında 371 bin olarak kayıtlara geçti. Küçükbaş hayvan sayısında da artış yaşandı. 2018’de 578 bin 394 olan küçükbaş hayvan sayısı 2019’da 636 bine yükseldi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında yaşanan artış et üretimine de yansıdı. 2018’de 4 bin 865 ton olan et üretimi 2019’da 5 bin 65 ton olarak açıklandı.
Kanatlı hayvan sayısında ise 2019 yılında önceki yıla göre düşüş yaşandı. 2018 yılında 682 bin 99 adet olan kanatlı hayvan sayısı 2019’da 609 bine geriledi.

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