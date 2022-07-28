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Sivas'ın kaynak tuzu 7 ülkede tüketiliyor

28.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zara ilçesinde kadın girişimcinin işlettiği tuzlada üretilen tuz, İspanya, Belçika, İsveç, İtalya, Rusya, Katar ve Hollanda'ya ihraç ediliyor - İşletmeci Habibe Belgin Yılmaz: - "Özellikle mineralli tuzlarımız yurt dışında 'sağlık tuzu' adı altında talep ediliyor"

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde üretilen kaynak tuzunun toplanmasına başlandı.

İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki tuzlada yaklaşık 122 havuzdan tuz çıkarılıyor. Büyük emeklerle toplanan kaynak tuzu, iç piyasanın yanı sıra 7 ülkeye ihraç ediliyor.

İşletmeci Habibe Belgin Yılmaz, AA muhabirine, yılda yaklaşık 1500 ton tuz ürettiklerini söyledi.

Tuz ocağında 122 aktif havuzda üretim yaptıklarını belirten Yılmaz, "Hasat edilen tuzlarımız farklı kaynaklardan gelen özelikleriyle ayırt ediliyor. Kaynaklarımızdan birinde yoğun üretim yapıyoruz. Bu tuzumuz 84 mineral içeriyor. Mineral aralıkları mevsimsel olarak değişiklik gösterebiliyor." dedi.

Yılmaz, başka bir kaynaktan elde ettikleri tuzun da özel olduğunu dile getirerek, "Bu 84 mineral 2 element dediğimiz özel bir tuz, vücutta sindirilebilen bir tuzdan bahsediyorum. Tuzlarımızda herhangi bir katkı yok. Herhangi bir yapay üretim söz konusu değil. Tamamen doğal üretmeyi tercih ediyoruz. Toplanan tuzlarımız çuvallara, oradan da paketlere konuluyor. Başka hiçbir işlem görmüyor." diye konuştu.

Tuz ocağını 22 yıldır işlettiklerini ve buranın Hititlere kadar uzanan bir hikayesi olduğunun söylendiğini aktaran Yılmaz, tuzun eski dönemlerde "beyaz altın" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

Yılmaz, tuzun iç piyasada genel olarak yemeklerde, salamurada, peynirde kullanıldığını belirterek, "Dış piyasa buna biraz daha medikal olarak bakıyor. Özellikle mineralli tuzlarımız yurt dışında 'sağlık tuzu' adı altında talep ediliyor." dedi.

- Sivas'tan 7 ülkeye tuz ihracatı

Tuz ocağından 7 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öncelik olarak İspanya'ya gönderiyoruz. Bunun yanı sıra Belçika, İsveç, İtalya, Rusya, Katar ve Hollanda'ya da tuzlarımız gidiyor. Üretimimiz mevsimlik olarak değişiklik gösteriyor. Doğalı bozacak hiçbir şey kullanılmıyor. Kışın havuzlarımızda muhakkak su olması gerekiyor. Bu yıl sezon 15 gün geç başladı. Biz herhangi bir havuz kapatma veya alttan ısıtma sistemi yapmıyoruz çünkü bunlar tuzun doğallığını bozuyor. (Üretim) İklime bağlı ne kadar yaz ve rüzgar, o kadar çok tuz oluyor."

Yılmaz, doğayı ve doğalı bozmadan üretilen ürünlerin insan vücudunu olumlu etkilediğini de sözlerine ekledi.

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