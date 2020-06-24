Sivas'ın markası Kangal Akkaraman koyununa talep artıyor

Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Sivas Valiliği öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında Kangal Akkaraman ırkının geliştirilmesi ve sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Sivas'ın marka değeri koyunlar, diğer ırklara göre yüzde 35-40 daha iri, kuraklığa dayanıklı, adaptasyonu yüksek ve iri kuyruklu olmasıyla ön plana çıkıyor.

İşletmenin kapasitesi dikkate alınarak gelecek yıllarda 20 bin koyun yetiştirilmesi hedefleniyor.

Daha çok etinden ve yününden faydalanılan koyunlar, TİGEM tarafından Türkiye'nin dört bir tarafına damızlık olarak da satılıyor.

- Ulaş'ta 15 bin Kangal Akkaraman koyunu bulunuyor

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliği yapan ender işletmelerden biri olduklarını söyledi.

İşletmelerinde 6 bin baş ana, toplamda ise 15 bin Kangal Akkaraman ırkının bulunduğunu belirten Keskin, "Şu anda meranın en pik ve yeşil dönemi. Meradan en çok yararlanılan dönemdeyiz, koyunların hepsi şu anda merada ve sütten kesildiler. Gece saatine kadar meralarda otluyorlar, ondan sonra ağıllara geçiyorlar. Sabah saat 5-6 gibi tekrar meralara çıkıyorlar." dedi.

İşletmelerinde damızlık satışı ve üretim yaptıklarını dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"2020 yılında 750 baş damızlık koç satışı yaptık. Bu bölgenin damızlık ihtiyacını karşılıyoruz. Coğrafya olarak koyunculuk coğrafyasına çok uygun bir yer. Burada koyunculuk mutlaka yapılması gerekmektedir. Sivas ilinde de 700 binin üzerinde koyun var. Ülkenin de et ihtiyacını koyun eti olarak karşılıyoruz. Akkaraman'ın kaburgası diğerlerine göre bir fazla, yemden, meradan yararlanması çok iyidir. Adaptasyon kabiliyeti çok iyidir. Kolay kolay hasta olmazlar. Kuraklığa dayanıklı bir hayvandır. Diğerlerine göre çok çok iyidir."

