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"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de hafta sonu yoğunluğu

15.08.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de hafta sonu yoğunluğu

SİVAS (AA) - Sivas'ta merkeze 24 kilometre mesafedeki kaplıcalar bölgesinde Pamukkale'den esinlenerek yapılan ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak Pamukkale travertenlerinin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale, kentin turizm potansiyelini artırdı.

Açılışının yapıldığı Kasım 2020'den itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan Altınkale, özellikle yaz döneminde gözde mekanlar arasında yer aldı.

Hafta sonunu değerlendirmek için bölgeye gelen birçok aile, Altınkale çevresindeki sosyal tesisler ve kamelyalarda vakit geçirirken, çocuklar ise basamaklı doğal havuzlarda oyun oynamayı tercih etti.

Ziyaretçilerden Yunus Fındık, Altınkale'yi görmek için Adana'dan eşi ve çocuklarıyla bölgeye geldiğini belirterek, "Buraya ilk defa geliyoruz. Çok güzel bir yer, çok da beğendik. Herkese gelip görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Daha önce birçok kez Sıcak Çermik kaplıcalarını ziyaret ettiğini anlatan İsmail Tektemur ise çocuklarının ısrarı üzerine hafta sonunu Altınkale'de değerlendirdiklerini söyledi.

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