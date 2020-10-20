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Sivas’ın sebze hali modernleşiyor

SİVAS HABERLERİ  | 20.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Sivas’ta yenilecek olan toptan sebze halini ziyaret ederek esnafın görüşlerini dinleyen Başkan Bilgin yeni sebze halinin modern bir yapıya sahip olacağı söyledi.Şehrin gelişimi ile şehir merkezinde kalan ve günümüz şartlarında ihtiyaca tam olarak cevap vermeyen toptan sebze hali için Sivas Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Sivas’ta yenilecek olan toptan sebze halini ziyaret ederek esnafın görüşlerini dinleyen Başkan Bilgin yeni sebze halinin modern bir yapıya sahip olacağı söyledi.
Şehrin gelişimi ile şehir merkezinde kalan ve günümüz şartlarında ihtiyaca tam olarak cevap vermeyen toptan sebze hali için Sivas Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Yeni projenin çalışmaları öncesinde Başkan Bilgin, toptan sebze halindeki esnafları ziyaret ederek proje için esnafların görüş ve önerilerini dinledi. Başkan Hilmi Bilgin, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanlığı süremiz boyunca farklı bölgelerde farklı kesimlerle esnaflarımıza bir araya gelerek sektörü, sorunları, talepleri, yapılacakları konuşuyoruz. Bunun faydası Sivas’a yaptığımız hizmetlerde hizmetin, projenin doğru ve toplumsal karşılığı bulunmasını amaçlamamız sonuçta kamu kaynağı kullanıyoruz böylelikle kamu kaynağını doğru ve etkili kullanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni sebze hali yeni çağın getirdiği özellikleri taşıyacak
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeniçağın getirdiği özellikleri taşıyan, modern bir sebze hali yapacaklarını belirterek, “ Sebze halimizdeki esnaflarımız ilimizin sebze meyve ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Sıkıntılarınız var, bunlar farkındayız. Hem bunları gidermek hem de daha kalıcı, daha radikal önlemler almak için Sivas’a yakışır yeniçağın getirdiği özelliklerde taşıyan bir toptan sebze hali yapma projemiz var sizlerle bunun istişare edelim istedik. Mevcut sebze halimizin sorunları düzenleme yaparak bitmiyor. 36 yıllık bir yer burası, toptan sebze halini şehrin çok uzağına götürmeden hem esnafımızın hem de hemşerilerimizin kolay ulaşacağı bir yere taşıyarak ihtiyaca cevap veren, karışıklığın giderildiği, bir sebze halini inşa etmek istiyoruz. Bunu yaparken de söylediğimiz gibi talepler beklentiler istekler önerilerinizi alarak planlayalım düşüncesiyle buradayız. Sivas’a uygun modern bir toptan sebze hali kazandıralım istiyoruz. Pandemiden dolayı bu çalışmayı beklettik. Buranın fiziki sorunlarını giderebiliriz bu bizim için kolay ancak biz kolay olanı değil doğru olanı ihtiyaç olanı yapalım istiyoruz. Sizlerle mutabık kalırsak gelecek sene yaz sonunda sizleri modern bir hal kompleksine kavuşturacağız” dedi.

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