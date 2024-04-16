YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ın yöresel kıyafetleri Atatürk Kongre Müzesi'nde sergileniyor

Sivas'ın yöresel kıyafetleri Atatürk Kongre Müzesi'nde sergileniyor

AA AA
16.04.2024 11:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bazıları halen kırsal kesimdeki kadınlar tarafından günlük hayatta kullanılan yöresel kıyafetler, Atatürk Kongre Müzesi'nde oluşturulan alanda cansız mankenlerin üzerinde sergileniyor.

Müze Müdürü İlker Deveci, AA muhabirine, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı döneminde kadınların rolünün azımsanmayacak kadar büyük olduğunu söyledi.

Müzede, Milli Mücadele döneminde Sivas ve yörelerinde kadınların giydiği kıyafetleri sergilemeyi amaçladıklarını belirten Deveci, "Milli Mücadele döneminde Sivaslı kadınların yaşantısını sergilemek istedik." dedi.

Bindallı, üç etek ve cepken gibi giysileri sergilediklerini anlatan Deveci, şöyle konuştu:

"Sivas ve yörelerine ait çeşitli yöresel kıyafetleri görmekteyiz. Yine düğünlerde gelinler tarafından giyilen başlıklarımız da yer almakta. Günümüzde şehir merkezinde bu tür kıyafetler kullanılmasa da ilçe ve ağırlıklı olarak köylerde hala kullanılıyor. Özellikle düğün merasimlerinde bu tür kıyafetler ilçe halkı tarafından kullanılmakta. Biz de burada müzemize gelen ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk."

KIYAFETLER İNSANLARIN SOSYAL HAYATI VE RUH HALİNİ ANLATIYOR

Deveci, Hafik ilçesinin köyleri ile İlbeyli olarak bilinen 40 pare köyden oluşan bölgede yöresel kıyafetlerin kullanılmaya devam ettiğini belirtti.

Kıyafetlerin bazılarının insanın ruh halini dışa yansıttığını dile getiren Deveci, "Üzerinde kullanılan desenlerden kumaşlara varana kadar tamamıyla o kişinin sosyal hayatını ve içerisinde bulunduğu ruh halini anlatan kıyafetlerden oluşmaktadır. Çok renkli kıyafetler giyiliyorsa o bekar ve genç kızlara aittir. Renkler biraz daha ağırlaşıyorsa evli ve biraz daha yaşını almış kadınlara ait kıyafetler olarak günümüze kadar gelmekte." dedi.

MÜZEDE 300'E YAKIN KIYAFET SERGİLENİYOR

Deveci, "Tamamı envanterlik ve en az 50-60 yıllık kıyafetlerdir. İlçelerden folklor araştırmacılarımız tarafından tamamıyla özenli bir çalışma sonucunda hem bağış hem de satın alma yoluyla müzemize kazandırılmış eserlerdir." şeklinde konuştu.

Müzede 15 cansız manken üzerinde üç etek, yelek, başörtüsü, çorap gibi 300'e yakın parça bulunduğunu bildiren Deveci, talep edenler için Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde kıyafetlerin benzerlerinin dikildiğini sözlerine ekledi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize-Artvin Havalimanı’nı 3 ayda 239 bin 882 yolcu kullandıRize-Artvin Havalimanı’nı 3 ayda 239 bin 882 yolcu kullandı
Çeşitli suçlardan aranan 192 şahsı jandarma yakaladıÇeşitli suçlardan aranan 192 şahsı jandarma yakaladı
Nisan’da sıcaklık Adana’da rekor seviyeye ulaştı, termometreler 39 dereceyi gösterdiNisan’da sıcaklık Adana’da rekor seviyeye ulaştı, termometreler 39 dereceyi gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Sivas kıyafet

Sivas Namaz Vakitleri 16 Nisan Salı

İmsak
04:16
Sabah
05:46
Öğle
12:37
İkindi
16:19
Akşam
19:18
Yatsı
20:42
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.