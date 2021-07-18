YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ın Zara ilçesinde cem ve kültür merkezi açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde cem ve kültür merkezi açıldı

18.07.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Zara ilçesinde cem ve kültür merkezi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Bektaş Köyü Cem ve Kültür Merkezi, törenle açıldı.

Bektaş köyünde restorasyonu tamamlanarak cem ve kültür merkezine dönüştürülen köy konağı için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bektaş Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programda konuşmaların ardından katılımcılara ve emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Gazi Cemevi Dedesi Veli Gülsoy'un okuduğu duanın ardından açılış kurdelesi kesilerek cem ve kültür merkezi hizmete açıldı.

Programa, Kaymakam Meriç Dinç, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Alevi Dedesi Veli Gülsoy, Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Esma Ersin, Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Karataş, Gazi Cemevi Başkanı Hıdır Karataş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Şubesi Başkanı Metin Erkan, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara ve İmranlı ilçelerinin siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettilerBüyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralıSivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
03:24
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:05
Yatsı
21:45

Sivas Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazar

Ceyhun Eczanesi
Merkez
Özden Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.