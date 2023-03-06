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Sivaslı muhtarlar Malatya ve Adıyaman'da depremzede çocuklara oyuncak hediye etti

06.03.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'tan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya ve Adıyaman'a giden 65 muhtar, çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyerek oyuncak dağıttı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören illerde yaşayan çocuklar için harekete geçen Sivas Muhtarlar Derneği, kentteki hayırseverlerin desteğiyle oyuncak kampanyası başlattı.

Kampanya çerçevesinde toplanan 2 bin oyuncağı araçlarla Malatya ve Adıyaman'a ulaştıran muhtarlar, Sivas Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle de bölgeye gitti.

Burada depremzede çocuklara yönelik palyaçolar eşliğinde etkinlikler düzenleyen muhtarlar, çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra yanlarında getirdikleri oyuncakları hediye etti.

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesine insani yardım malzemeleri götürdüklerini belirterek, "Hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla hayata geçirdiğimiz kampanya kapsamında toplanan oyuncakları 2 bin çocuğumuza verdik. Ayrıca organizasyonunu üstlendiğimiz çeşitli etkinlikler ve ikramlarla depremin çocuklar üzerinde oluşturduğu izleri silmeye çalıştık." dedi.

Arslan, son olarak iç çamaşırı ve hijyen malzemeleri için de kampanya başlattıklarını dile getirerek, şu ana kadar 1200 destek paketi hazırlandığını söyledi.

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Muhtar Adıyaman Malatya Sivas oyuncak

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