Paşa, Sivas'a gol yağdırdı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Konuk Kasımpaşa, 31. dakikada Samuel Eduok'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçta yakaladığı birçok pozisyonu değerlendiremeyen Sivasspor karşısında kontrollü bir futbol sergileyen Kasımpaşa, 79 ve 90. dakikalarda yıldızı Mbaye Diagne'nin golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Kasımpaşa ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltirken, Sivasspor ise 3 puanda kaldı. DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 3 KASIMPAŞA STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ali Saygın Ögel DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Douglas, David Braz, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 88 Aydın Karabulut), Uğur Çiftçi (Dk. 64 Erdoğan Yeşilyurt), Emre Kılınç (Dk. 80 Cyriac), Robinho, Kone

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Sadiku, İlhan Depe (Dk. 77 Pavelka), Trezeguet (Dk. 90 Hasan Bilal), Eduok (Dk. 69 Özgür Çek), Diagne GOLLER: Dk. 31 Eduok, Dk. 79 ve 90+2 Diagne (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Popov, Dk. 72 Sadiku, Dk. 78 Pavelka (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 4: Hakan Arslan'ın kaptırdığı top sonrasında Diagne'nin rakibini geçerek ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, top direğin yanından auta çıktı.

DAKİKA 5: Emre Kılınç'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ziya Erdal'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

DAKİKA 7: Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Kone'nin müsait durumda yaptığı vuruşta, top auta çıktı.

DAKİKA 26: Rybalka'nın sağdan kullandığı korner atışında, savunmadan seken topu önünde bulan Robinho'nun ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu kontrol etti.

DAKİKA 31: Sol kanatta topla buluşan İlhan Depe'nin kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasa hareketlenen Eduok, Uğur Çiftçi ve kalesini terk eden Ali Şaşal Vural'ın arasından sıyrıldı. Eduok, ceza alanına girmeden topu boş kaleye göndererek, takımını öne geçirdi: 0-1.

DAKİKA 38: Ben Youssef'ten seken topu önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta, top auta çıktı.