Paşa, Sivas'a gol yağdırdı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Konuk Kasımpaşa, 31. dakikada Samuel Eduok'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Maçta yakaladığı birçok pozisyonu değerlendiremeyen Sivasspor karşısında kontrollü bir futbol sergileyen Kasımpaşa, 79 ve 90. dakikalarda yıldızı Mbaye Diagne'nin golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Kasımpaşa ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltirken, Sivasspor ise 3 puanda kaldı.
DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 3 KASIMPAŞA
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ali Saygın Ögel
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Douglas, David Braz, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 88 Aydın Karabulut), Uğur Çiftçi (Dk. 64 Erdoğan Yeşilyurt), Emre Kılınç (Dk. 80 Cyriac), Robinho, Kone
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Sadiku, İlhan Depe (Dk. 77 Pavelka), Trezeguet (Dk. 90 Hasan Bilal), Eduok (Dk. 69 Özgür Çek), Diagne
GOLLER: Dk. 31 Eduok, Dk. 79 ve 90+2 Diagne (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 41 Popov, Dk. 72 Sadiku, Dk. 78 Pavelka (Kasımpaşa)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 4: Hakan Arslan'ın kaptırdığı top sonrasında Diagne'nin rakibini geçerek ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, top direğin yanından auta çıktı.
DAKİKA 5: Emre Kılınç'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ziya Erdal'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.
DAKİKA 7: Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Kone'nin müsait durumda yaptığı vuruşta, top auta çıktı.
DAKİKA 26: Rybalka'nın sağdan kullandığı korner atışında, savunmadan seken topu önünde bulan Robinho'nun ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu kontrol etti.
DAKİKA 31: Sol kanatta topla buluşan İlhan Depe'nin kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasa hareketlenen Eduok, Uğur Çiftçi ve kalesini terk eden Ali Şaşal Vural'ın arasından sıyrıldı. Eduok, ceza alanına girmeden topu boş kaleye göndererek, takımını öne geçirdi: 0-1.
DAKİKA 38: Ben Youssef'ten seken topu önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta, top auta çıktı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 48: Soldan ceza alanına giren Trezeguet'nin çaprazdan vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.
DAKİKA 65: Kone'nin pasıyla topla buluşan Robinho'nun ceza yayından vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.
DAKİKA 67: Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
DAKİKA 70: Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda, top direkten döndü.
DAKİKA 79: Soldan ceza alanına giren Özgür Çek'in yerden pasında altı pasta topla buluşan Diagne'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlara gitti: 0-2.
DAKİKA 90+2: Orta sahada topu alan Diagne, Douglas'ı geçerek, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Ali Şaşal Vural'ı da geçen Diagne, topu ağlara gönderdi: 0-3.
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