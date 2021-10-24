Sivasspor 1-1 Adana Demirspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele Balotelli'nin 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Sivasspor'a üstünlüğü getiren gol, 7. dakikada Erdoğan'ın asistinde Max Gradel'den geldi. Öte yandan Yiğidolar'da Pedro Henrique, 51. ve 67. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından, Adana Demirspor'da ise Akintola, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Adana Demirspor'un beraberlik sayısını 90+7. dakikada penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.

Sivasspor, sahasında oynadığı son 21 Süper lig maçında tek yenilgi aldı [8 galibiyet, 12 beraberlik]. Max Gradel, bu golle birlikte Süper Lig'de karşılaştığı 21 takımın 17'sine karşı en az bir golde pay sahibi olmayı başardı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Sivasspor, puanını 11 yaptı. Üst üste 2 maçta puan kaybeden Adana Demirspor ise puanını 13 yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Altay deplasmanına gidecekken, Adana Demirspor ise Başakşehir deplasmanında puan arayacak.

