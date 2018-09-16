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Sivas'ta kazanan yok

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçında Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-2 berabere kaldı. Sivas'ın gollerini Emre Kılınç ve Arouna Kone atarken, Erzurumspor'un sayıları ise Scuk ve İbrahim Akdağ'dan geldi. Sivasspor'da Robinho'nun bir golü VAR kararıyla iptal edildi.

Sivas'ta kazanan yok

Spor Toto Süper Lig’de ilk 4 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Sivasspor henüz sadece 1 puanı bulanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 5. hafta maçında karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Erzurumspor 5. dakikada Scuk'un penaltıdan attığı golle öne geçti. Sivasspor 32'de Robinho ile golü buldu ancak VAR kararıyla gol iptal edildi. 4 dakika sonra Emre Kılınç sahneye çıktı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devreye de hızlı giren Sivasspor, 55'te Arouna Kone ile 1-0 geriden gelerek 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak pes etmeyen Erzurumspor, 79. dakikada İbrahim Akdağ'ın golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 5, Erzurumspor ise 2 yaptı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Medjani, Uğur Çiftçi (Dk. 66 Torje), Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Robinho, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Kone (Dk. 76 Muhammet Demir)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Tshabalala (Dk. 43 İbrahim Akdağ), Gilles (Dk. 66 Erhan Çelenk), Thy (Dk. 73 Munsy)

GOLLER: Dk. 5 Scuk (Penaltıdan), Dk. 79 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 36 Emre Kılınç, Dk. 55 Kone (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Dk. 57 Lokman Gör, Dk. 90+5 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor-Erzurumspor Emre Kılınç robinho Arouna Kone Scuk İbrahim Akdağ

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