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Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.03.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top çalma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor, 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

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