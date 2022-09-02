Sivasspor, Ahmed Musa'yı transfer etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Musa'nın kadroya dahil edildiği belirtildi.

14 Ekim 1992'de Nijerya'nın Jos şehrinde dünyaya gelen Ahmed Musa, futbola Kano Pillars takımında başladı. Ardından VVV-Venlo, CSKA Moskova, Leicester City, El-Nassr takımlarında forma giyen sporcu, 2021-2022 sezonunda ise VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye macerasına başladı. İstanbul temsilcisinde geçen sezon 34 maçta forma giyen Ahmed Musa, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kariyerinde 367 maça çıkan Ahmed Musa, 92 kez gol sevinci yaşarken, 65 kez de asist yaptı.

Nijeryalı futbolcu, 106 kez de ülkesinin formasını giydi.

