Sivasspor Alanyaspor maçı nasıl şifresiz canlı izlenir? Sivasspor Alanyaspor maçı nereden izlenir?

Sivasspor - Alanyaspor maçına az bir süre kaldı. Atilla Karaoğlan yönetiminde oynanacak Sivasspor - Alanyaspor rövaş maçını izlemek isteyen futbolseverler, Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı ve şifresiz izlenir, Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak? sorularının cevaplarını arıyor. İşte Sivasspor ve Alanyaspor maçını şifresiz izleme yollarına dair merak edilenler...

SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.

Sivasspor– Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE

ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE, EFKAN, OĞUZ, EDUARDO

