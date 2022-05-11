Sivasspor Alanyaspor maçı nasıl şifresiz canlı izlenir? Sivasspor Alanyaspor maçı nereden izlenir?

Sivasspor - Alanyaspor maçına az bir süre kaldı. Atilla Karaoğlan yönetiminde oynanacak Sivasspor - Alanyaspor rövaş maçını izlemek isteyen futbolseverler, Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı ve şifresiz izlenir, Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak? sorularının cevaplarını arıyor. İşte Sivasspor ve Alanyaspor maçını şifresiz izleme yollarına dair merak edilenler...
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.
Sivasspor– Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın
Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.
SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE
ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE, EFKAN, OĞUZ, EDUARDO
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