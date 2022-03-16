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Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

16.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında çabukluk ve sürat çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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