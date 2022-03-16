Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında çabukluk ve sürat çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz