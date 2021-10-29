Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde İzmirspor İnciraltı Cavit Ölçer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma, açma ve germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi.

Altay ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Altay maçı öncesi Aaron Appindangoye, Koray Altınay ve Jorge Felix'in sakatlığı bulunuyor.



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