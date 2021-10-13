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Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

13.10.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel antrenmanda yer almazken, sakatlığı geçen Leke James ise takımla çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor, 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

- Emre Satılmış'a doğum günü sürprizi

Bu arada, kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi Emre Satılmış'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Antrenmanın ardından Emre için sahada sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

Emre, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

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