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Sivasspor, Arouna Kone ile yeniden anlaştı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 11.08.2020 20:00 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli golcü futbolcu Arouna Kone ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sivasspor, Arouna Kone ile yeniden anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sona eren Kone ile yeniden anlaşmaya varıldı.

36 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.

Arouna Kone, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla ligde 29 maça çıkıp 7 gol atmıştı.

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