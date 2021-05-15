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Sivasspor, Avrupa için kazandı!

15.05.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ligi 5. sırada noktaladı ve gözünü UEFA Avrupa Ligi için Türkiye Kupası finaline çevirdi.

Sivasspor, Avrupa için kazandı!

Süper Lig'in 42. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kayode ve 69. dakikada Max Gradel attı. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 74. dakikada Yusuf Erdoğan penaltıdan attı.

Yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Sivasspor, 65 puanla ligi 5. sırada bitirdi. Beşiktaş'ın kupa finalinde Antalyaspor'u yenmesi durumunda Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

Kasımpaşa ise 46 puanla lige nokta koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Sivasspor
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