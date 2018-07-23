SPOR

Sivasspor, Barcelonalı Douglas Pereira Dos Santos ile anlaştı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 23.07.2018 20:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Barcelona'dan Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira Dos Santos ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Sivasspor, Barcelonalı Douglas Pereira Dos Santos ile anlaştı

La Liga takımlarından Barcelona ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Douglas'ın gelecek sezon için kiralaması konusunda anlaştı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Douglas" olarak tanınan Brezilyalı oyuncu Douglas Pereira dos Santos'un 2018-19 sezonu için Sivasspor'a kiralandığı belirtildi.

Douglas

27 yaşındaki Douglas, 2014 yazında transfer olduğu Barcelona'da A takım formasını 8 kez giydi. Katalan ekibinin Sao Paulo'dan kadrosuna kattığı Douglas, 2016-17 sezonunda Sporting Gijon'a (21 maç, 3 gol), geçen sezon ise Benfica'ya (10 maç) kiralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Douglas Pereira Dos Santos Sivasspor barcelona

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iş yapacak biri gibi duruyor
valla adamlara helal olsun fenerin başaramadığı kiralama yöntemini başarıyorlar bide barcelonayla iyi ilişkisi bulunuyor Ali Koç sivasın neyi var
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