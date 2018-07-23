Sivasspor, Barcelonalı Douglas Pereira Dos Santos ile anlaştı

La Liga takımlarından Barcelona ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Douglas'ın gelecek sezon için kiralaması konusunda anlaştı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Douglas" olarak tanınan Brezilyalı oyuncu Douglas Pereira dos Santos'un 2018-19 sezonu için Sivasspor'a kiralandığı belirtildi.
27 yaşındaki Douglas, 2014 yazında transfer olduğu Barcelona'da A takım formasını 8 kez giydi. Katalan ekibinin Sao Paulo'dan kadrosuna kattığı Douglas, 2016-17 sezonunda Sporting Gijon'a (21 maç, 3 gol), geçen sezon ise Benfica'ya (10 maç) kiralandı.
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