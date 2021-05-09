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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’dan 54. yıl mesajı

09.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı kulübün kuruluşunun 54. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’dan 54. yıl mesajı

Başkan Otyakmaz, mesajda Sivasspor’un kuruluşunun 54. yıl dönümünün mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Sivasspor'umuzun kuruluşunun 54. yıl dönümünün mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 60'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladı. İşte bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi ve 09 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı. 54 yıldır taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır. 2004 yılında gururla devraldığım bu onurlu görevi; samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle hizmet etmenin gururunu bu anlamlı günde bir kez daha yaşıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle; kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, 54 yıllık süreçte camiamızda görev yapmış; kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık duygusuyla Sivasspor'umuzun yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki Sivassporluyuz!"

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaw bu adam paşinyana benzemiyor mu ????

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