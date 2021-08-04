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Sivasspor, Batum’a uçtu

04.08.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor, yarın deplasmanda Dinamo Batumi ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için Batum’a gitti.

Sivasspor, Batum’a uçtu

Kırmızı - beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla Batum’a hareket etti. Kafileye Sivasspor yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kırmızı - beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Olarenwaju Kayode, bugün TSİ 17.30’da karşılaşmanın oynanacağı Batumi Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 18.00'da bu statta gerçekleştirecek.

Yarın oynanacak olan maç Sivasspor ve Türkiye için büyük önem arz ediyor. Kırmızı - beyazlılar yarın rakibini yendiği durumda tur atlamak için avantajlı duruma geçecek ve ülke puanına da büyük katkı sağlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Sivasspor
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