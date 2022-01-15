Sivasspor beraberliğe "abone" oldu

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 21 maçta rakipleriyle 9 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe "abone" oldu.
Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan haftalarda Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Altay, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile 1-1, GZT Giresunspor ile de golsüz berabere kaldı.
Sivas temsilcisi ligde 21 haftalık periyotta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlikle 30 puan topladı.
Bu periyotta 28 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.
Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 7'şer beraberlikle Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor takip etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz