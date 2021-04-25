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Sivasspor beraberlikte lider

25.04.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda yer alıyor. Ligde 35 maçta 16 kez sahadan eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip bu alanda zirvede yer alıyor.

Sivasspor beraberlikte lider

Süper Lig’de çıktığı 35 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Sivasspor, 16 kez de rakipleriyle berabere kalarak adeta beraberliğe abone oldu.

Sivas temsilcisi, bu sezon Denizlispor, Yeni Malatya ve Galatasaray ile 2-2, Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Hatayspor ve Denizlispor ile 1-1, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Beşiktaş’la da golsüz berabere kaldı.

52 PUANLA 7. SIRADA

Yiğidolar 35 haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 16 beraberlikle 52 puan toplayıp, 7. sırada yer aldı. 48 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde de 41 gol gördü.

ANTALYA, SİVAS'I TAKİP EDİYOR

Ligin en çok beraberlik alan takımı Sivasspor’u, 15 eşitlikle Antalyaspor takip etti. Antalya temsilcisi çıktığı 36 maçta 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak, 42 puanla 13. sırada yer alıyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Sivasspor
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