Sivasspor, Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin'e hizmetleri için teşekkür etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile anlaşmaya varan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

