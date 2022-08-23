YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor, Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin'e hizmetleri için teşekkür etti

Sivasspor, Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin'e hizmetleri için teşekkür etti

23.08.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin'e hizmetleri için teşekkür etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile anlaşmaya varan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladıSivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı
Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandıUşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldüDiyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü
Anahtar Kelimeler:
Kerem Atakan Kesgin demir grup sivasspor futbol

Sivas Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:40
İkindi
16:24
Akşam
19:25
Yatsı
20:50
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.