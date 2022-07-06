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Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz'a teşekkür etti

06.07.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz'a teşekkür etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz'a kulübe hizmetleri için teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz'ın, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sefa Yılmaz'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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