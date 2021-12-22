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Sivasspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

22.12.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bu sezon oynadığımız maçlar içerisinde en çok pozisyona girdiğimiz maçtı, maalesef pozisyonları değerlendiremedik"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahalarında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, galibiyet hedefiyle maça çıktıklarını söyledi.

Yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini vurgulayan Çalımbay, "Bugün bütün hedefimiz galibiyetti. Bundan önce oynadığımız 4 maçı mükemmel oynadık. İyi oynayıp kazandığımız maçlardı, bugün de kötü oynamadık." dedi.

İlk yarıda iyi oynadıklarını ancak gol atamadıklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu sezon oynadığımız maçlar içerisinde en çok pozisyona girdiğimiz maçtı, maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Tam zamanında gol de bulduk, beklenmedik veya kişisel hata yaparak hiç ummadığımız bir anda gol yedik. Ama yine de oyundan kopmadık, oyun disiplininden kopmadık. Pozisyonları değerlendiremedik, pozisyonları değerlendirebilseydik rahat galip gelebileceğimiz bir maçtı. Ama futbolun içerisinde bunlar oluyor, zaman zaman bunlar oluyor, 9 kişiye de gol atamıyorsun. Rize takımı çok iyi kapandı, çok iyi mücadele etti. Yapacak bir şey yok. Bütün amacımız kalan 2 maçımızı kazanmaktı, artık tek maça düştük. Kayserispor maçını kazanmak istiyoruz."

- "Pozisyonları değerlendiremedik"

Takımının güzel oynamasına rağmen pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Çalımbay, “Kaleye gidişimizde topları şişirerek değil de oynayarak gittik kaleye. Gayet iyi oynadık ama gelen pozisyonları değerlendiremedik. Yapacak bir şey yok. " diye konuştu.

Afrika Kupası maçlarının başlaması nedeniyle oyuncuları Max Gradel ve Faycal Fajr’in 7-8 olmayacağını dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bu bölgelerde sıkıntılarımız olacak, bu sıkıntıları gidermek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kayserispor maçına da büyük ihtimalle eksiklerle çıkacağız. Ama önemli olan bizim o maçı geçmemiz. Şu anda iyi bir yere geldik ama önemli olan bunun sonunu getirmek gerekiyor. Bunu yapmak için bütün gayretimizi göstereceğiz. Devre arasında 1-2 transfer yapma şansımız var, onlar da olacak mutlaka, almamız gerekecek."

Çalımbay, yoğun maç programları nedeniyle futbolcuların yorgun olduğunu da ifade etti.

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