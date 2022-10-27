Sivasspor Cluj'u 3 golle devirdi! Yiğidolar UEFA Konferans Ligi'nde bir üst turda

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında Sivasspor, CFR Cluj’u konuk etti. Romanya ekibi ile birlikte grupta 7 puanı bulunan temsilcimiz, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek 10 puanla liderlik koltuğunun sahibi olarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

PERDEYİ YATABARE AÇTI!

Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimizde gol perdesini 22. dakikada Yatabare açtı.

GRADEL SAHNEDE

Golün ardından da etkili oyununu sürdüren Yiğidolar'da mücadelenin 64. dakikadasında bu kez Max Gradel sahneye çıktı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu başarılı bir serbest vuruş organizasyonunda dar açıdan topu filelerle buluştudu ve farkı 2'ye yükseltti.

SKORU YATABARE BELİRLEDİ

Temsilcimizin ilk golünü kaydeden Yatabare dakikalar 73'ü gösterdiği sırada bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti.

YENİ LİDER!

Bu skorla Sivasspor puanını 10'a yükselterek G Grubu'nun yeni lider oldu. Cluj ise 7 puanda kaldı. Temsilcimiz gruptaki son maçında Slavia Prag'a konuk olacak.

