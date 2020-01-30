SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor'da Arouna Kone 4 hafta yok

Sivasspor'da Arouna Kone 4 hafta yok

SİVASSPOR HABERLERİ  | 30.01.2020 21:43 | Son Güncelleme

Lider Sivasspor’da sakatlığı bulunan Arouna Kone’nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sivasspor'da Arouna Kone 4 hafta yok

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, golcü oyuncu Kone’nin adalesinde yırtık tespit edildiği belirterek, "Oyuncumuz Arouna Kone, Süper Lig’in 19. hafta maçında sahamızda oynadığımız Çaykur Rizespor maçında sakatlandı. Maç sonu yapılan değerlendirmeleri neticesinde, oyuncumuzun sol bacak ön üst adalesinde seviye 2’ye yakın düzeyde yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisinin 3-4 hafta sürmesi planlanıyor. A takımımızda Fernando Andrade ve Arouna Kone’nin dışında sakatlığı bulunan başka sporcumuz bulunmamaktadır" dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Yatabare ve transfer sözleriYatabare ve transfer sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Arouna Kone

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

G.Saray'dan bir transfer daha

G.Saray'dan bir transfer daha

Nwakaeme, F.Bahçe'ye karşı oynayacak mı?

Nwakaeme, F.Bahçe'ye karşı oynayacak mı?

Simon Falette'de flaş gelişme

Simon Falette'de flaş gelişme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti

'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sivas o transferi bitiriyor

Sivas o transferi bitiriyor

Çalımbay'dan Alper Potuk hamlesi

Çalımbay'dan Alper Potuk hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor'da Arouna Kone 4 hafta yok

Arouna Kone'den kötü haber

Rıza Çalımbay: Yatabare 4 hafta yok, forvet bakıyoruz

Yatabare ve transfer sözleri

Sivasspor, Samba Camara’yı kadrosuna kattı

Sivas'tan savunmaya takviye

Sivasspor’da Camara an meselesi!

Sivasspor’da Camara an meselesi!

Rıza Çalımbay'dan VAR isyanı: Biz bu sene mağdur olduk

Rıza Çalımbay'dan VAR isyanı

Abdou Razack Traore, Bursaspor'da

Traore, Bursaspor'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.