SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor

Sivasspor’da Badji ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’da transfer çalışmaları sürerken bir ayrılık daha yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip, Senegalli forvet Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sivasspor’da Badji ile yollar ayrıldı
Cevdet Berker İşleyen

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Sivasspor’da ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Aliou Badji ile karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmesini sonlandırdı.

Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zeynep Sönmez, ABD Açık'a ilk turda veda ettiZeynep Sönmez, ABD Açık'a ilk turda veda etti
Ayrılık her an gerçekleşebilir! Torreira'nın yeni adresini böyle duyurdularAyrılık her an gerçekleşebilir! Torreira'nın yeni adresini böyle duyurdular
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Taburcu olduktan sonra paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

Taburcu olduktan sonra paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.