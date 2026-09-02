Sivasspor’da Badji ile yollar ayrıldı

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Sivasspor’da ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Aliou Badji ile karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmesini sonlandırdı.

Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.