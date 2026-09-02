Trabzonspor'da gece yarısı ayrılık! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da kadro yapılanması sürerken bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-mavili yönetim, İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini duyurdu.

LUNDSTRAM İLE YOLLAR AYRILDI

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından kadrosunda da değişikliğe giden Trabzonspor, 32 yaşındaki John Lundstram'a veda etti. Tecrübeli futbolcunun kulüple olan profesyonel sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü, ayrılığı resmi kanalları üzerinden duyururken şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz John David Lundstram arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir"

HULL CITY'DE 34 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kiralık olarak geçiren Lundstram, İngiliz ekibinde 34 karşılaşmada görev yaptı. Ön libero pozisyonunda oynayan futbolcu, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Lundstram ayrıca sezon boyunca 11 kez sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncu, bir karşılaşmada ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.