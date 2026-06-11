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Sivasspor’da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi!

Sivasspor’da merakla beklenen olağan genel kurul toplantısı ertelendi.

Sivasspor’da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi!

Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, yeni yönetimin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek genel kurulun 22 Haziran Pazartesi gününe alındığını duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ!

Sivasspor’da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi! 1

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz, "Vali Dr. Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun öncülüğünde Sivasspor Başkan ve Yönetim Kurulunun oluşması noktasında başlatmış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu nedenle sağlıklı bir yönetimin oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de TSO Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemelerde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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