UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşan Beşiktaş, zorlu deplasman sürecinin ardından Galatasaray derbisine odaklandı. Batum'da yaşanan olaylar nedeniyle yolculuk sırasında çeşitli sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılarda derbinin ertelenmesi ihtimali gündeme geldi. Ancak takımın bu yönde bir talebinin olmadığı öğrenildi.

Hapoel Beer Sheva karşılaşması için yaklaşık 9 saat yolculuk yapan Beşiktaş, maçın ardından İstanbul'a dönüşte de sorun yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin dönüş yolculuğunda yaklaşık 2,5 saatlik rötar meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada Galatasaray derbisinin ertelenmesi yönünde paylaşımlar yapıldı.

FUTBOLCULARIN ERTELEME TALEBİ YOK

Sabah'ın haberine göre Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen, derbi öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede siyah-beyazlı oyuncuların karşılaşmanın ertelenmesini istemediği ortaya çıktı.

Yoğun maç takvimi ve zorlu yolculuğa rağmen derbiye çıkmaya hazır olduklarını belirten futbolcuların, "Bize fark etmez, çıkar derbiyi oynarız. Erteleme istemiyoruz" mesajını verdiği aktarıldı.

YÖNETİMDEN DERBİ ÖNCESİ MOTİVASYON

Hapoel Beer Sheva maçını geride bırakan Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Avrupa karşılaşmasında forma giyen futbolcular antrenmanda hafif ısınma çalışması gerçekleştirirken takımın hazırlıkları devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi de kritik mücadele öncesinde futbolcuların motivasyonunu artırmak için harekete geçti. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin tesisleri ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelmesi planlanıyor.

TAKIMLA BİRLİKTE STADA GİDECEKLER



Siyah-beyazlı yönetim, derbi günü için de özel bir organizasyon hazırlıyor. Yönetim kurulu üyelerinin karşılaşma öncesinde futbolcularla yemekte buluşması, ardından takımla birlikte stadyuma hareket etmesi bekleniyor.